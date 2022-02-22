بطولة النخبة لكرة اليد (مرحلة التتويج): برنامج الجولة الثانية

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية لبطولة النخبة لكرة اليد في مرحلة التتويج والمقرر أن تدور السبت القادم بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر :
السبت 26 فيفري 2022
في قاعة ساقية الزيت
النادي الرياضي بساقية الزيت - النادي الافريقي
في قاعة طبلبة
النسر الرياضي بطبلبة - الترجي الرياضي التونسي
في قاعة الحمامات
الجمعية الرياضية بالحمامات - النجم الرياضي الساحلي
السبت 26 فيفري 2022
في قاعة ساقية الزيت
النادي الرياضي بساقية الزيت - النادي الافريقي
في قاعة طبلبة
النسر الرياضي بطبلبة - الترجي الرياضي التونسي
في قاعة الحمامات
الجمعية الرياضية بالحمامات - النجم الرياضي الساحلي
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