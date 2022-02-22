بطولة النخبة لكرة اليد (مرحلة التتويج): برنامج الجولة الثانية


Publié le Mardi 22 Février 2022 - 18:41 قراءة: 0 د, 18 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية لبطولة النخبة لكرة اليد في مرحلة التتويج والمقرر أن تدور السبت القادم بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر :
السبت 26 فيفري 2022
...


في قاعة ساقية الزيت
النادي الرياضي بساقية الزيت - النادي الافريقي
..


في قاعة طبلبة
النسر الرياضي بطبلبة - الترجي الرياضي التونسي

في قاعة الحمامات
الجمعية الرياضية بالحمامات - النجم الرياضي الساحلي


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