الرابطة المحترفة الاولى - مواعيد بقية جولات مرحلة الاياب


Publié le Mardi 22 Février 2022 - 18:47 قراءة: 0 د, 24 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم يوم الثلاثاء عن باقي مواعيد جولات مرحلة الإياب من منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى وذلك على النحو التالي :

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• الجولة الثالثة إيابا: يومي 9 و10 مارس 2022
• الجولة الرابعة إيابا: 12 و13 مارس 2022
• مباريات التدارك الخاصة بالجولة الرابعة إيابا: يوم 16 مارس 2022
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• الجولة الخامسة إيابا: يومي 23 و24 مارس 2022
• الجولة السادسة إيابا: يومي 30 و31 مارس 2022
• الجولة السابعة إيابا: يومي 6 و7 أفريل 2022

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