الرابطة المحترفة الاولى - مواعيد بقية جولات مرحلة الاياب

. ..

. .

• الجولة الثالثة إيابا: يومي 9 و10 مارس 2022• الجولة الرابعة إيابا: 12 و13 مارس 2022• مباريات التدارك الخاصة بالجولة الرابعة إيابا: يوم 16 مارس 2022• الجولة الخامسة إيابا: يومي 23 و24 مارس 2022• الجولة السادسة إيابا: يومي 30 و31 مارس 2022• الجولة السابعة إيابا: يومي 6 و7 أفريل 2022