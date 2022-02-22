السفارة الامريكية بتونس تطلق "مشروع تراث" بالشراكة مع الكشافة التونسية

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أطلقت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بالشراكة مع الكشافة التونسية مشروعا يحمل عنوان "تراث" تبلغ قيمته 200 ألف دولار (أي ما يعادل حوالي 580 ألف دينار تونسي). وسيمكّن هذا المشروع أكثر من 70 ألف كشاف، بين فتيات وفتيان، من الفوز بشارات الهواية الكشفية "التراث الثقافي"، وذلك من خلال التطوع في المواقع الاثرية والمساعدة في الحفريات والمعارض الجهوية.ووفق البلاغ الصادر عن السفارة الأمريكية بتونس، اليوم الثلاثاء، سيتم إنجاز المشروع على مرحلتين: تتمثّل الأولى في إجراء جلسات حوار ودورات تدريبية بإشراف خبراء تستهدف أكثر من 140 شابًا في جميع المناطق و6 آلاف طالب من 50 جامعة، كما تضم ​​معارض متنوعة في 24 جهة لتثمين التراث الثقافي التونسي مع التركيز على 14 ألف شاب من غير الكشافة.أما المرحلة الثانية، فسيتم خلالها العمل على تخطيط وتنظيم أنشطة تخييم لأكثر من 1200 متطوع في جميع المواقع التاريخية والأثرية الرئيسية المنتشرة في مختلف الولايات لتنظيف المواقع والمشاركة في ترميم المهددة منها وذلك بإشراف خبراء من المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافيّة.وانضم السفير الأمريكي بتونس "دونالد بلوم" اليوم إلى القائد العام للكشافة التونسية محمد علي خياري لإطلاق هذا المشروع الذي تموله السفارة الأمريكية. وصرح السفير "بلوم" خلال الحفل أن "هذه المهمة تتوافق تماما مع مقاصد الكشفية فالكشافون يجسمون أفضل القيم التونسية وبالطبع الوجه المشرق لمستقبل تونس".وشارك المدير العام للمعهد الوطني للتراث فوزي محفوظ والمديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أمال حشانة في لقاء اليوم بهدف تسليط الضوء على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه الشباب في حماية كنوز البلاد الثقافية.ويكمل مشروع "تراث" بشكل مباشر المشروع "Visit Tunisia" الذي تم إطلاقه مؤخرًا والذي تبلغ تكلفته 50 مليون دولار أمريكي للنهوض بقطاع السياحة ودعم النمو الاقتصادي من خلال الترويج لمواقع التراث الثقافي بالمناطق الداخلية.