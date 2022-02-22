الكرامة القابضة: بيع شركة مراد الطرابلسي بسعر 2 مليون دينار

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أعلنت الكرامة القابضة، الثلاثاء، عن الانتهاء من عملية التفويت في أسهم شركة مراد الطرابلسي واستحواذها لصالح مهدي دوس صاحب سلسلة مطاعم تأسست في موسكو.وتولت الكرامة القابضة، وفق بلاغ نشر على موقعها الرسمي، نيابة عن الدولة القيام بهذه العملية، التي شملت 100 بالمائة من رأسمال الشركة المذكورة بسعر إجمالي قدره 055ر2 مليون دينار.يشار الى أن شركة مراد الطرابلسي هي شركة فردية ذات مسؤولية محدودة، وتصدر بالكامل، ويعود تاريخ تأسيسها الى جانفي 2003 برأس مال قدر انذاك ب 60 ألف دينار، وهي متخصصة في تصدير جميع أنواع الأسماك والمأكولات البحرية وخاصة التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء.وتمتلك الشركة رخصة تشغيل خارج منطقة الشابة صالحة الى غاية سنة 2026.