أطلق عليه قناص رصاصة أمام المركب الجامعي: هذا ما قرره القضاء في مقتل الطالب عدنان بن سعيد

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ماذا حصل يوم 8 ماي1991 ؟

نظرت امس الاثنين 21 فيفري 2022 هيىة الدائرة الجنائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف القضية المتعلقة باغتيال الطالب عدنان بن سعيد يوم 8 ماي 1991 برصاصة قناص خلال مشاركته في مظاهرة امام كلية المنار .ولم تحضر عائلة الشهيد و المنسوب إليهم الإنتهاك وهم كل من نوفل هواس ووزير الداخلية السابق عبد الله القلال ولم يحضر من ينوبه كما لم يحضر محمد علي القنزوعي وعلي المديني ومحمد الطرابلسي وعادت بعض الإستدعاءات لعدم التعرف على الهوية ومقر السكنى الجديد .وحضر من ينوب عن القائمين بالحق الشخصي الأستاذ بوبكر بن علي وطلب بضرورة استدعاء المنسوب لهم الانتهاك واتخاذ الاجراءات القانونية الازمة في شأنهم للحضور ولمحاكمتهم.فقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 12 ماي المقبل لاستدعاء المنسوب لهم الانتهاك ولتهيئة القضية للفصل.كانت السلطة قد اتخذت قرارا في أواخر مارس بمنع العمل النقابي والسياسي بالجامعة إلاّ أن الحركة الطلابية ممثلة في الاتجاه الإسلامي وقوى يسارية وقومية تضافرت جهودهم للتصدّي لهذه القرارات الجائرة وذلك بمواصلة النضال الميدانيّ.. كانت ردود السلطة تصاعدية لم تكن بقسوة في البداية.ميدانيّا بقي الاتجاه الإسلامي في مواجهة البوليس مسرحها الجامعة والشارع للمطالبة بحق العمل النقابي والسياسي.وقد شهد يوم 2 ماي مسيرة شارك فيها مئات الطلبة من المركب الجامعي وكلية 9 أفريل وكلية الآداب وكلية الشريعة وقد جوبه هذا التحرك السلمي بالرصاص الحي وأصيب يومها الطالب عادل العماري برصاصة لاتزال مستقرة في ساقه إلى اليوم. كما جرت تحركات في أجزاء أخرى.وجاء تحرك 8 ماي في هذا السياق وكان برنامجه النظري أن تقع الدعوة إلى اجتماع عام إخباري داخل ساحة كلية العلوم، وما لفت الانتباه يومها هو التعزيزات الأمنية الكبيرة لكنّها لم ترهب الطلبة وانعقد الاجتماع العام بكلية العلوم وفي نفس الوقت بالمدرسة الوطنية للمهندسين وكلية الحقوق على الساعة الثامنة والنصف صباحا. وكان أوّل من أصيب بالرصاص هو بوبكر القلالي (طالب سنة أولى فيزياء) على مستوى عينه وقد تم جره وهو ينزف من قبل البوليس باتجاه مركز الأمن الجامعي، فهجم الطلبة لإنقاذه وإسعافه وفي الأثناء سقط الطالب عدنان بن سعيد عندما أصيب برصاصة في الرجل. ثم حصل هجوم آخر من قوات الأمن ليتراجع الطلبة إلى الخلف وقد تعثر أحد الأعوان في جسد عدنان فعاد إليه وأطلق عليه رصاصة قاتلة..وقد أصيب في ذلك اليوم طلبة آخرون بإصابات متفاوتة كما تم شنّ حملة اعتقالات في صفوف الطلبة طالت العشرات في الكليات وخلال مداهمات الأحياء الجامعية وتم تلفيق قضايا ذات صبغة جنائية للطلبة.