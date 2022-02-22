النادي البنزرتي - والي الجهة يطمئن لاعبي فريق اكابر كرة القدم بشان مستحقاتهم المالية وفض بقية الإشكاليات العالقة

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في زيارة أداها يوم الثلاثاء لفريق اكابر كرة القدم للنادي البنزرتي بملعب 15 اكتوبر، وجه سمير عبد اللاوي والي بنزرت رسالة طمأنة لكافة عناصر الفريق بشان مستحقاتهم المالية وفض بقية الإشكاليات الإدارية والمالية والرياضية العالقة تباعا حاثا اللاعبين والاطار الفني والاداري على بذل ما يجب من مجهود لاسعاد الجماهير فيما تبقى من الموسم الرياضي الكروي .وكان والي بنزرت التقى صباح الثلاثاء بمقر الولاية في اطار متابعة مخرجات جلسة العمل الموسعة التي كان دعا اليها نهاية الأسبوع المنقضي كل من أعضاء الهيئة التسييرية للنادي البنزرتي برئاسة سامي بالكاهية ورئيس هيئة الدعم والرئيس الاسبق للجمعية سعيد الأسود ومدرب فريق اكابر كرة القدم سفيان الحيدوسي مجددا بالمناسبة التأكيد على التزامه الشخصي وكل المصالح الرسمية بالتعهدات المعلنة في الجلسة سواء منها المتعلقة بتوفير الدعم المخصص من قبل وزارة الشباب والرياضة او غيرها .كما ثمن تفاعل جميع الأطراف الرسمية والمؤسساتية وأيضا الجماهير المحبة للجمعية مع دعوة السلط الجهوية لمد يد المساعدة العاجلة للجمعية خاصة في هذه المرحلة من الموسم الرياضي .وكان النادي البنزرتي انقاد الى الهزيمة على ارضه امام اتحاد تطاوين بهدف دون رد يوم السبت الماضي مع استئناف نشاط المرحلة الاولى من سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الخامس ضمن المجموعة الاولى. ويتاهل اصحاب المراكز الثلاثة الاولى الى مرحلة التتويج.