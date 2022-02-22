الهلال الأحمر التونسي يضع على ذمة الهياكل الصحية العمومية مكثفات أكسجين تسلمها من الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي

. ..

انتظمت صباح اليوم الثلاثاء بوزارة الصحة جلسة عمل بين وزير الصحة علي المرابط وسفير إيطاليا بتونس لورنزو فانارا ومدير الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون بتونس أندريا سيناتوري ورئيس الهلال الأحمر التونسي عبد اللطيف شابّو ورئيسة مكتب شمال إفريقيا للإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بتونس آن إليزابيث ليكارك.وتسلم الهلال الأحمر التونسي، خلال هذه الجلسة، مكثفات أكسجين، مسندة من الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي والإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ليضعها على ذمة الهياكل الصحية العمومية. وثمن وزير الصحة علي مرابط، خلال جلسة العمل التي خصصت لتدارس مدى تقدم أشغال المشاريع المموّلة من الجانب الإيطالي، مساهمة الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي في معاضدة مجهودات وزارة الصحة، مبرزا أهمية الشراكة والتعاون الإستراتيجيّين بين تونس وإيطاليا. ومن جهته أكّد سفير إيطاليا بتونس مساندة بلاده ودعمها الدائم لتونس، فيما أفاد رئيس الهلال الأحمر التونسي أن المنظمة ستظلّ شريكا فاعلا مؤازرا لوزارة الصحة نظرا لدور الهلال الأحمر الإنساني في دعم الجهود خلال فترة الجوائح.