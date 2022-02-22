وزيرة المرأة تتشاور مع وفد من "كوكنت" بشأن كراس الشروط المنظم لمحاضن ورياض الأطفال


Publié le Mardi 22 Février 2022 - 16:45 قراءة: 0 د, 56 ث
      
خصص اللقاء الذي جمع، اليوم الثلاثاء ، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال موسى، بوفد عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، للتشاور حول كراس الشروط المنظم لرياض ومحاضن الاطفال وذلك في إطار المشاروات التي تجريها الوزارة مع المنظمات المهنية الناشطة في هذا القطاع.

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وتم خلال اللقاء الذي حضره رئيس "كونكت" طارق الشريف ورئيسة المجمع المهني لرياض ومحاضن الاطفال بالمنظمة نبيلة ميلادي، حسب بلاغ صادر عن الوزارة، مناقشة ملاحظات المجمع المهني بخصوص بنود كراس الشروط الخاص بفتح رياض أطفال وواقع هذه المؤسسات.

وأكّدت الوزيرة المناسبة أنّ كراس الشروط الجديد أخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل الفضلى ومصلحة المهنيّين والوضعيات الاجتماعية والاقتصادية لمؤسسات رياض الأطفال الخاصة.
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ودعت إلى ضرورة تعزيز الجهد التشاركيّ لتحقيق النقلة النوعيّة المرجوّة في مجال الطفولة قبل سنّ الدراسة، مؤكدة، انفتاح الوزارة على مختلف الآراء الصادرة عن المجمع من أجل النهوض بواقع الطفولة.
من جهتها، طرحت رئيسة المجمع مختلف الاقتراحات حول كراس الشروط الجديد وعبّرت عن مشاغل منخرطيها في مختلف الجهات.
ويعد هذا اللقاء، الثاني من نوعه الذي تنظمه الوزارة في اطار التشاور مع المنظمات المهنية بعد ان كانت اجتمعت في وقت سابق بوفد عن الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة .

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