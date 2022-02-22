المنستير: تواصل الوقفات الاحتجاجية أمام السجن المدني لليوم الرابع على التوالي مع مقاطعة تأمين الجلسات بالمحاكم (مصدر نقابي)

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نفّذت النقابة الأساسية للسجن المدني بالمنستير، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بأربع ساعات أمام السجن المدني بالمنستير، وذلك لليوم الرابع على التوالي، إلى جانب مقاطعة تأمين الجلسات بالمحاكم وتأمين نقل المحكومين إلى المحاكم باستثناء الحالات الاستثنائية، وفق الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح.وأضاف بن صالح، في تصريح لـ"وات"، أنّ مقاطعة تأمين المحاكم ونقل المحكومين إليها ستتواصل إلى حين إيجاد حلول جذرية للمشاكل المهنية والمادية المتعددة والملحة لسلك السجون والإصلاح وذلك بالتنسيق بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ووزارة العدل.واعتبر أنّ وزارة العدل لا تولي مشاغل سلك السجون والإصلاح الأهمية اللّازمة، وفق تقديره، حيث يطالب منظورو السلك بأن تصبح الهيئة العامة للسجون والإصلاح تابعة لوزارة الداخلية كما كانت عليه في السّابق.وتؤكد النقابة الأساسية للسجن المدني بالمنستير أنّه لا يمكن حصر مشاكلها المتراكمة لسنوات في عدم صرف المستحقات المالية، فهي تشمل كذلك مدّة الترقيات التي "تتعمد سلطة الإشراف عدم النظر فيها لأسباب غير معروفة"، وتسوية وضعية أصحاب الشهائد العلمية، ووجوب مراجعة التوقيت، وموضوع العملة والسلك المشترك، وعدم توفر وسائل النقل، والنقص في الإطار العامل.