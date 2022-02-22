رئيس الجمعيّة المهنية للبنوك والمؤسسات الماليّة يعرب عن استعداد الجمعية لدعم مجهودات الدولة


Publié le Mardi 22 Février 2022 - 16:23 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعرب رئيس الجمعيّة المهنية للبنوك والمؤسسات الماليّة محمّد العقربي لدى لقاءه، الثلاثاء، برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، عن استعداد الجمعية المتواصل لدعم مجهودات الدّولة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

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واكد العقربي، خلال هذا اللقاء، الذي انتظم بقصر الحكومة بالقصبة، على أهمية حسن التنسيق بين جميع الأطراف من أجل الخروج من هذا الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تعيشه البلاد.

من جانبها نوهت رئيسة الحكومة، بالمناسبة، بدور الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية التونسية التي ما فتئت تدعم مجهودات الدّولة في المجال الاجتماعي والتربوي والصحي في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.

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