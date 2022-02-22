تعيينات جديدة على رأس عدد من المهرجانات الثقافية

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أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن إجراء تعيينات جديدة على رأس ثلاث مهرجانات ثقافية وفنية.وتمّ تعيين كمال الفرجاني مديرا للدورة 56 لمهرجان قرطاج الدّولي، و نبيهة كراولي مديرة للدّورة 21 لمهرجان الأغنية التونسية. كما تقرّر تعيين سليم بن صافية مديرا للدّورة الرابعة لمهرجان أيام قرطاج الكوريغرافية.