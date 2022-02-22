تعيينات جديدة على رأس عدد من المهرجانات الثقافية

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن إجراء تعيينات جديدة على رأس ثلاث مهرجانات ثقافية وفنية.
وتمّ تعيين كمال الفرجاني مديرا للدورة 56 لمهرجان قرطاج الدّولي، و نبيهة كراولي مديرة للدّورة 21 لمهرجان الأغنية التونسية. كما تقرّر تعيين سليم بن صافية مديرا للدّورة الرابعة لمهرجان أيام قرطاج الكوريغرافية.
وتمّ تعيين كمال الفرجاني مديرا للدورة 56 لمهرجان قرطاج الدّولي، و نبيهة كراولي مديرة للدّورة 21 لمهرجان الأغنية التونسية. كما تقرّر تعيين سليم بن صافية مديرا للدّورة الرابعة لمهرجان أيام قرطاج الكوريغرافية.
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