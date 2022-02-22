وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تطلق خدمة التصريح بالاستثمار عن بعد بالكامل

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أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ، عن اطلاق خدمة التصريح بالاستثمار عن بعد بالكامل عبر استعمال تقنية الختم الالكتروني المرئي لتنطلق اولى عمليات المصادقة من قبل الادارات الجهوية على المطالب المقدمة عبر هذه الخدمة.واكدت الوكالة، في بلاغ اصدرته الثلاثاء، ان هذه الخدمة تندرج في اطار تطوير قائمة خدماتها الالكترونية واستجابة للطلبات في هذا الخصوص ويمكن للمستمرين في الداخل و الخارج والأجانب الاستفادة منهاوستمكن هذه الخدمة جميع المستثمرين الفلاحيين في مختلف القطاعات من التصريح بالكامل عن بعد و الحصول على شهادة تصريح بالاستثمار وقائمة في المعدات المصاحبة للمشروع ممضاة الكترونيا وحاملة للختم الالكتروني المرئي للاستظهار بها لدى جميع المصالح المعنية.وقد قامت الادارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ، اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022 بالمصادقة على أول شهادة تصريح بالاستثمار وقائمة في المعدات المصاحبة للمشروع ممضاة الكترونيا وحاملة للختم الالكتروني المرئي عبر خدمة التصريح بالاستثمار عن بعد تلتها الادارة الجهوية بنابل.وسجلت الوكالة الى موفي نوفمبر 5870 تصريح استثمار مقابل 6066 عملية خلال نفس الفترة من سنة 2020 و7498 عملية خلال مخطط التنمية 2016 - 2020 مسجلة بذلك تراجعا بـ 2ر3 مقارنة بسنة 2020 وبـ 7ر21 بالمائة مقارنة بمخطط التنمية.