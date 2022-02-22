البطولة العربية للرقبي السباعي / تونس 2022 / برنامج مقابلات الدور الاول

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تستضيف تونس البطولة العربية للرڨبي السباعي ذكورا و إناثا يومي 25 و 26 فيفري الجاري.وستجري المباريات بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة.ويشارك فى النسخة السابعة للبطولة العربية منتخبات تونس1و2 والإمارات ومصروالجزائر وسوريا وليبيا والسعودية في صنف الذكور ، أما في صنف الإناث فستشارك منتخبات تونس و الإمارات ومصر و الجزائر.المجموعة الاولى / مصر والامارات والجزائر وتونس2المجموعة الثانية / تونس1 وسوريا وليبيا والسعوديةتستغرق كل مقابلة 20 دقيقةالجمعة 25 فيفريالجولة الاولى / بداية من الساعة 10 و30دتونس - الاماراتالجزائر - مصرالجولة الثانية / بداية من الساعة 12 و45دمصر _ تونسالجزائر - الاماراتالجولة الثالثة / بداية من الساعة 15الامارات- مصرتونس-الجزائربرنامج الدور الاول لصنف "الذكور"الجولة الاولىالجزائر- الاماراتتونس2 - مصرليبيا - سورياالسعودية - تونس 1الجولة الثانية/ بداية من الساعة 12 و30دمصر- الجزائرتونس2 - الاماراتتونس 1 - ليبياالسعودية - سورياالجولة الثالثة / بداية من الساعة 14 و45دالامارات- مصرالجزائر- تونس2سوريا - تونس1ليبيا - السعوديةوتتواصل في اليوم الثاني للبطولة السبت 26 فيفري الجاري بقية مقابلات التصفيات