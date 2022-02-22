البطولة العربية للرقبي السباعي / تونس 2022 / برنامج مقابلات الدور الاول

تستضيف تونس البطولة العربية للرڨبي السباعي ذكورا و إناثا يومي 25 و 26 فيفري الجاري.وستجري المباريات بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة.
ويشارك فى النسخة السابعة للبطولة العربية منتخبات تونس1و2 والإمارات ومصروالجزائر وسوريا وليبيا والسعودية في صنف الذكور ، أما في صنف الإناث فستشارك منتخبات تونس و الإمارات ومصر و الجزائر.
توزيع مجموعتي صنف الذكور
المجموعة الاولى / مصر والامارات والجزائر وتونس2
المجموعة الثانية / تونس1 وسوريا وليبيا والسعودية
وفي ما يلي برنامج مقابلات الدور الاول لبطولة السيدات .
تستغرق كل مقابلة 20 دقيقة
الجمعة 25 فيفري
الجولة الاولى / بداية من الساعة 10 و30د
تونس - الامارات
الجزائر - مصر
الجولة الثانية / بداية من الساعة 12 و45د
مصر _ تونس
الجزائر - الامارات
الجولة الثالثة / بداية من الساعة 15
الامارات- مصر
تونس-الجزائر
برنامج الدور الاول لصنف "الذكور"
الجولة الاولى
الجزائر- الامارات
تونس2 - مصر
ليبيا - سوريا
السعودية - تونس 1
الجولة الثانية/ بداية من الساعة 12 و30د
مصر- الجزائر
تونس2 - الامارات
تونس 1 - ليبيا
السعودية - سوريا
الجولة الثالثة / بداية من الساعة 14 و45د
الامارات- مصر
الجزائر- تونس2
سوريا - تونس1
ليبيا - السعودية
وتتواصل في اليوم الثاني للبطولة السبت 26 فيفري الجاري بقية مقابلات التصفيات
ويشارك فى النسخة السابعة للبطولة العربية منتخبات تونس1و2 والإمارات ومصروالجزائر وسوريا وليبيا والسعودية في صنف الذكور ، أما في صنف الإناث فستشارك منتخبات تونس و الإمارات ومصر و الجزائر.
توزيع مجموعتي صنف الذكور
المجموعة الاولى / مصر والامارات والجزائر وتونس2
المجموعة الثانية / تونس1 وسوريا وليبيا والسعودية
وفي ما يلي برنامج مقابلات الدور الاول لبطولة السيدات .
تستغرق كل مقابلة 20 دقيقة
الجمعة 25 فيفري
الجولة الاولى / بداية من الساعة 10 و30د
تونس - الامارات
الجزائر - مصر
الجولة الثانية / بداية من الساعة 12 و45د
مصر _ تونس
الجزائر - الامارات
الجولة الثالثة / بداية من الساعة 15
الامارات- مصر
تونس-الجزائر
برنامج الدور الاول لصنف "الذكور"
الجولة الاولى
الجزائر- الامارات
تونس2 - مصر
ليبيا - سوريا
السعودية - تونس 1
الجولة الثانية/ بداية من الساعة 12 و30د
مصر- الجزائر
تونس2 - الامارات
تونس 1 - ليبيا
السعودية - سوريا
الجولة الثالثة / بداية من الساعة 14 و45د
الامارات- مصر
الجزائر- تونس2
سوريا - تونس1
ليبيا - السعودية
وتتواصل في اليوم الثاني للبطولة السبت 26 فيفري الجاري بقية مقابلات التصفيات
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