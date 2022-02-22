تعميم تطعيم الاطفال من 5 الى 11 سنة باللقاح المضاد لكورونا مرتبط بتوفر اللقاحات الملائمة لهم


Publié le Mardi 22 Février 2022 - 13:00 قراءة: 1 د, 0 ث
      
وات - تواصل اللجنة العلمية لمجابهة كورونا تدارس ملف تعميم تطعيم الاطفال من 5 الى 11 سنة باللقاح المضاد لكورونا، في انتظار جلب تونس للتلاقيح الخاصة بهذه الفئة العمرية.

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وأفاد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، الاستاذ في علم الفيروسات، محجوب العوني، في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن تعميم تطعيم فئة الأطفال (5-11 سنة) ضد كورونا وادراجها ضمن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، مرتبط بتوفر اللقاحات الخاصة بها والتي تكون ملائمة للأطفال من حيث المكونات وقيمة الجرعات، ولا تسبب لهم أعراضا جانبية.

وكانت اللجنة العلمية قد استأنست بآراء أطباء الاطفال، الذين أوصوا بضرورة توفير أنواع التلاقيح الخاصة بالأطفال قبل ادراجهم في الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، وفق ذات المصدر.
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وذكر العوني بأن الهياكل الصحية في تونس تقوم حاليا بتطعيم الاطفال من 5 الى 11 سنة من أصحاب الامراض المزمنة والذين يعانون من نقص المناعة، وتستوجب حالتهم الصحية التدخل بالتلقيح، مؤكدا توخي الحذر في قيمة الجرعات ونوع التلاقيح المقدمة لهؤلاء الأطفال.
وللاشارة فقد شرعت السلطات الصحية في تونس منذ شهر نوفمبر 2021 في تطعيم الاطفال من 12 الى 14 سنة.
وتشير البيانات المفتوحة لمنظومة "ايفاكس" أن حوالي 22500 طفل تتراوح أعمارهم من 12 الى 14 سنة استكملوا التلقيح ضد كورونا وتلقى أكثر من 53200 طفل الجرعة الأولى وتحصل 7 اطفال على الجرعة الثالثة المعززة.

Commentaires


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FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Mardi 22 Février 2022 à 13h 14m |           
Un Crime qui ne dit pas son Nom à l'Encontre de l'Enfance !



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