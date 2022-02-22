تونس تنظم يوم 19 مارس 2022 بمقر اليونسكو بفرنسا تظاهرة فرنكو- تونسية لدعم القطاع السياحي

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تنظم وزارة السياحة ، يوم 19 مارس 2022، بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربيبية والعلم والثقافة "اليونسكو" بفرنسا التظاهرة الترويجية "الفرنكو- تونسية" في ظل ترقب شخصيات ورجال أعمال من فرنسا ومن عدة دول اوروبية وعربية.وأكد وزير السياحة محمد المعز بلحسين، خلال إستقباله الثلاثاء نائب رئيس الجمعية العالمية للتنمية والتضامن بفرنسا، منجي الحداد، استعداد وزارة السياحة دعم التظاهرة عبر تمثيلية الديوان الوطني التونسي للسياحة بباريس.وشدد على رغبة الوزارة في المساهمة في إنجاح هذه التظاهرة باعتبارها تمثل فرصة هامة لمزيد الترويج للوجهة التونسية بفرنسا قبيل انطلاق الموسم السياحي.وقدم ممثل الجمعية العالمية للتنمية والتضامن بفرنسا، آخر الإستعدادات اللوجستية والدعائية لحسن تنظيم هذه التظاهرة العالمية واستعراض أهم مكونات البرنامج ومختلف فقراته التي ستراوح بين الجانب الإحتفالي والثقافي والترويج للباس التقليدي التونسي، من خلال تنظيم عرض أزياءواشار الى أن التظاهرة ستشهد حضور عديد الشخصيات الهامة من اليونسكو والنواب ورجال الأعمال لافتا إلى أنها ستحظى بتغطية إعلامية هامة.