المهدية: مدرسة 18 جانفي بملولش تستفيد من برنامج التربية الرقمية وتتحصل على لوحات وأجهزة رقمية

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تحصلت المدرسة الابتدائية 18 جانفي بمعتمدية ملولش، اليوم الثلاثاء، على معدات حديثة وأجهزة تضمنت 25 لوحة رقمية وآلات عرض وحاسوب محمول علاوة على خوادم رقمية تشتمل على محتويات وبرامج رسمية لمختلف سنوات المرحلة الابتدائية، وذلك في إطار تركيز برنامج التربية الرقمية، الذي تشترك في تنفيذه كل من وزارة التربية ومؤسسة "أورنج".وتعد مدرسة 18 جانفي سادس مدرسة ابتدائية، بجهة المهدية، التى استفادت من تركيز هذا البرنامج بعد مدارس الدراغنة (أولاد الشامخ) ووادي باجة (سيدي علوان) وأولاد نصيب (هبيرة) واولاد حمد (شربان) وابن رشد (المهدية).واستقبل الإطار التربوي وتلاميذ مدرسة 18 جانفي، بالمناسبة ممثلين عن المندوبية الجهوية للتربية وعن المركز الوطني للتكلنولوجيات في التربية وفريق عمل مختص من "أورنج" تونس، وامن الفريق دورة تكوينية لفائدة التلاميذ والإطار التربوي حول استعمالات اللوحات الرقمية البيداغوجية وطرق التعامل مع التطبيقات التربوية والمحتوى الرقمي البيداغوجي لمختلف سنوات المرحلة الابتدائية، كما قدم خبير مختص في مجال الروبوتات، ورشة تدريبية في مجال الروبوتات لفائدة التلاميذ.يشار إلى أن وزارة التربية ومؤسسة "أورنج" قد أسستا لشراكة تتعلق بتركيز برنامج التربية الرقمية انطلقت منذ 2014 وتمثلت في تزويد المدارس الابتدائية بمختلف الولايات بمعدات وأجهزة وخوادم رقمية تتضمن محتويات رقمية تشتمل على محتويات تربوية وبيداغوجية تتطابق مع البرنامج الدراسي والتربوي الرسمي المعتمد في تونس، وقد استفادت من البرنامج، 139 مدرسة ابتدائية موزعة على مختلف الولايات.