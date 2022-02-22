كثبان رملية كثيفة تحجب الرؤية بالطريق السيّارة تونس- قابس


Publié le Mardi 22 Février 2022 - 12:33 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلنت الإدارة العامّة للحرس الوطني عن وجود كثبان رمليّة كثيفة تحجب الرّؤية بالطّريق السّيّارة أ1 (تونس- قابس) من الكلم 325 على مستوى منطقة الهيشة صفاقس إلى الكلم 342 على مستوى محوّل الصّخيرة صفاقس.

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ودعت الإدارة وفق بلاغ نشرته وزارة الداخلية، مستعملي الطّريق أخذ الاحتياطات اللاّزمة وترك مسافة الأمان والتّعديل من السّرعة مع استعمال الأضواء أثناء التّنقّل والتّقيّد بقواعد السّير والجولان.

ويمكن الاتّصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التّالية : 71.960.448 – 71.963.512.
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كما يمكن الاتّصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم المجّاني 193.

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