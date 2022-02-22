تونس تتسلم الثلاثاء من الصين مليونا و500 ألف جرعة من اللقاحات ضد كورونا

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تتسلم تونس، اليوم الثلاثاء، مليونا و500 ألف جرعة من اللقاحات ضد كوفيد-19 في شكل هبة خصصتها دولة الصين لمواصلة دعم تونس في إطار مكافحة جائحة كورونا، وفق ما أفاد به سفير جمهورية الصّين الشّعبيّة بتونس"زهانق جيانقو" خلال لقائه الإثنين بوزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي في مقر الوزارة.وأكّد السفير، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، توفير عدد من آلات التنفّس الاصطناعي والأوكسيجين سيقع برمجة تسليمها خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنّ هذه المُساعدات تتنزّل في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتّعاون العريقة القائمة بين البلدين.وعبّر سفير الصين بتونس عن ارتياح بلاده للمستوى الذّي بلغته العلاقات الثّنائيّة على كافة الأصعدة، وتطلّعها لمزيد تطويرها في المجالات ذات الاهتمام المُشترك.من جهته، أشاد وزير الخارجية بالدّعم الهام الذي قدّمته الصّين لتونس في إطار معاضدة جهودها لمكافحة فيروس كورونا وكذلك بتمويل وانجاز مشاريع تنموية بالبلاد على غرار الأكاديميّة الدّبلوماسية والمركز الشّبابي والرّياضي ببن عروس والمستشفى الجامعي بصفاقس.وأعرب الوزير في لقائه بالسفير الصيني عن التطلع إلى تشجيع الشّركات الصّينية على الاستثمار في تونس وتوريد البضائع التونسية بما يُسهم في تحقيق التّوزان في المُبادلات التّجارية وخلق مواطن الشّغل، منوها بمستوى العلاقات التّونسيّة الصّينيّة، ومؤكّدا حرص تونس على مزيد تعزيزها وإثرائها على جميع المستويات.