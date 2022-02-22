متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 22 فيفري

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قابس: تسجيل حالة وفاة و65 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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الكاف: تسجيل حالتي وفاة و 75 إصابة جديدة بكوفيد 19



أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل حالة وفاة و65 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" توزّعت الى 20 اصابة بقابس الجنوبية، و15 بمطماطة الجديدة و10 اصابات بوذرف، و5 بكل من المطوية ومارث، و4 بالحامة، و3 بقابس المدينة، واصابتين بمطماطة واصابة واحدة بغنوش، وذلك من إجمالي 215 عيّنة تحليل.ويبلغ حاليا، وفق ذات المصدر، العدد الجملي لحالات العدوى النشطة 911 حالة تتوزع 267 حالة بقابس الجنوبية، و130 بالحامة، و108 حالات بمارث، و103 بمطماطة الجديدة، و96 حالة بوذرف، و50 بكل من قابس المدينة وقابس الغربية، و47 بالمطوية، و32 بمنزل الحبيب، و14 بكل من غنوش ومطماطة.هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 227 اصابة لكل 100 الف ساكن، ويقيم حاليا 39 مريضا باقسام "كوفيد 19" بالمؤسسات الاستشفائية بالجهة.يذكر أنّ إجمالي الإصابات بالجهة قد بلغ منذ بداية الجائحة 28 ألفا و139 إصابة منها 27 ألفا و227 حالة شفاء.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الثلاثاء، في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" عن تسجيل حالتي وفاة و75 إصابة جديدة بعدوى الفيروس بعد صدور نتائج 229 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ يومي 19 و20 فيفري، اي بنسبة إيجابية قدرها 32 فاصل 75 بالمائةوجاء في التحيين الجديد انخفاض عدد الحالات النشيطة المسجلة في الجهة خلال ال05 أيام الأخيرة إلى مستوى 261 حالة في حين شهد عدد المقيمين بالمستشفيات شبه استقرار حيث بلغ مجموعهم اليوم 23 مصابا منهم 04 يقيمون في اقسام الانعاش والعلاج المكثفويرتفع بذلك إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 746 شخصا وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس الى 24806 حالة تماثل منهم 24545 شخصا للشفاء