7.5 مليون دينار قيمة المواد الاستهلاكية المحجوزة في إطار مقاومة الإحتكار والمضاربة خلال الأسبوع المنقضي

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حجزت وحدات الأمن والحرس، خلال الأسبوع المنقضي، 383 طنا من المواد المدعمة (سميد وفارينة وزيت وسكر ومعجنات وأرز) والمواد الغذائيّة الأساسيّة والحبوب والبقول وغيرها من المواد الاستهلاكيّة، في إطار حملات لمقاومة الاحتكار والمضاربة، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ.وبلغت القيمة المالية الجملية للمحجوز حوالي 7 ملايين و500 ألف دينار.وخلال هذه الحملات (801 حملة) قامت وحدات الأمن والحرس بتحرير 2180 محضرا ومُخالفة وإيقاف أربعة أشخاص وحجز 109 وسائل نقل.