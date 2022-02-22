رابطة أبطال أفريقيا / مرحلة المجموعات/ لاعب الترجي الرياضي زياد مشموم ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثانية


Publié le Mardi 22 Février 2022 - 10:21 قراءة: 0 د, 38 ث
      
اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاعب الترجي الرياضي زياد مشموم ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمسابقة كاس رابطة ابطال أفريقيا عقب مباريات الجمعة والسبت.

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وكان زياد مشموم احرز هدف التعادل للترجي الرياضي في مباراته السبت الماضي في الجزائر امام شباب بلوزداد في الدقيقة 82 بعد ان كان الفريق المضيف متقدما بواسطة كريم العريبي في الدقيقة 15 من ضربة جزاء.

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة الثانية على النحو التالي:
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في حراسة المرمى: موتوندا (ساغرادا الأنغولي)
في خط الدفاع: زياد مشموم (الترجي الرياضي) ومحمد عبد المنعم (الأهلي) / وبرايان مانديلا (صن داونز) ولوماليسا (ساغرادا الأنغولي)
في خط الوسط: لوفويو ميميلا (أمازولو) وثابانغ سيسيني (غلاكسي الزيمبابوي) ومحمد الرشيد (المريخ السوداني) ومحمد زريدا (الرجاء المغربي).
في خط الهجوم : تياغو أزولاو (بيترو أتلتيكو) ويانو بيلميرو (بيترو أتلتيكو).



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