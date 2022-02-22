رياح قوية بالسواحل ومثيرة للرمال والأتربة بالجنوب


Publié le Mardi 22 Février 2022 - 09:06 قراءة: 0 د, 28 ث
      
الرياح القوية جدا هي عنوان حالة الطقس دون منازع، اليوم الثلاثاء، ومن المنتظر أن تتراوح سرعتها بين 40 و60 كلم/س كما تصل إلى 90 قرب السواحل وتكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب.

...

وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان مع توقع نزول أمطار متفرقة بالشمال وتكون محليا رعدية وبفاعلية اكثر بأقصى الشمال، اما بقية الجهات فيكون الطقس بها صحوا، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

كما ينتظر تسجيل انخفاض نسبي في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 11 و17 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 18 و22 ببقية مناطق البلاد.
..




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241488



  2.04% (210150 participants des 16+)

En continu

Toutes les news

الثلاثاء 22 فيفري 2022 | 21 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:35 18:09 15:39 12:40 06:59 05:33
Babnet
14°
 Babnet16° Babnet % 71 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
9.26 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-1218°-1019°-818°-813°-9
  • Avoirs en devises
    23469,6

  • (21 fev)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,27613 DT        1$ =2,87917 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 fev)   1247,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   