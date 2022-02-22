رياح قوية بالسواحل ومثيرة للرمال والأتربة بالجنوب

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الرياح القوية جدا هي عنوان حالة الطقس دون منازع، اليوم الثلاثاء، ومن المنتظر أن تتراوح سرعتها بين 40 و60 كلم/س كما تصل إلى 90 قرب السواحل وتكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب.وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان مع توقع نزول أمطار متفرقة بالشمال وتكون محليا رعدية وبفاعلية اكثر بأقصى الشمال، اما بقية الجهات فيكون الطقس بها صحوا، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.كما ينتظر تسجيل انخفاض نسبي في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 11 و17 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 18 و22 ببقية مناطق البلاد.