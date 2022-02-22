إلقاء القبض على شخص مورّط في تدليس جوازات سفر ووثائق إدارية وحجز مبلغ يفوق 800 ألف دينار


Publié le Mardi 22 Février 2022 - 07:43 قراءة: 0 د, 48 ث
      
وات - أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، بأنه تم يوم الاثنين، إلقاء القبض على شخص مورّط في عمليات تدليس جوازات سفر وعديد الوثائق الإدارية.

...

وأوضح المكتب في بلاغ له تلقت "وات" نسخة منه مساء اليوم الإثنين، أنه وردت على مركز الأمن الوطني بحي الخضراء معلومات مفادها تعمد أحد الأنفار تدليس جوازات السفر والعديد من الوثائق الإدارية، مضيفا أنه تم ضبط هذا الشخص بمعية مرافقه على متن سيارة خاصة وعثر بحوزته على أختام وحاسوب.

وأشار مكتب الاتصال إلى أنه وبتفتيش محل سكناه الكائن بحي الخضراء، تم العثور على خزانة حديدية رفض ذو الشبهة فتحها إلا بحضور ممثل عن النيابة العمومية، التي تنقل أحد ممثليها على عين المكان، مؤكدا أنه تم فتح هذه الخزانة بالاستعانة بأحد المختصين، وتم العثور بداخلها على مبلغ مالي يقارب 770 ألف دينار وحوالي 7 آلاف أورو، وأربعة (04) جوازات سفر مضمن بها تأشيرات سفر. كما تم حجز العديد من الوثائق والعقود التي يشتبه في تدليسها.
..


وأكد المصدر أن الأبحاث تعهدت بها الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية، وأن الأبحاث لاتزال جارية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241486



  2.04% (210017 participants des 16+)

En continu

Toutes les news

الثلاثاء 22 فيفري 2022 | 21 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:35 18:09 15:39 12:40 06:59 05:33
Babnet
13°
 Babnet16° Babnet % 62 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
8.23 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-1218°-1019°-818°-813°-9
  • Avoirs en devises
    23469,6

  • (21 fev)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,27613 DT        1$ =2,87917 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 fev)   1247,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   