إلقاء القبض على شخص مورّط في تدليس جوازات سفر ووثائق إدارية وحجز مبلغ يفوق 800 ألف دينار

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أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، بأنه تم يوم الاثنين، إلقاء القبض على شخص مورّط في عمليات تدليس جوازات سفر وعديد الوثائق الإدارية.وأوضح المكتب في بلاغ له تلقت "وات" نسخة منه مساء اليوم الإثنين، أنه وردت على مركز الأمن الوطني بحي الخضراء معلومات مفادها تعمد أحد الأنفار تدليس جوازات السفر والعديد من الوثائق الإدارية، مضيفا أنه تم ضبط هذا الشخص بمعية مرافقه على متن سيارة خاصة وعثر بحوزته على أختام وحاسوب.وأشار مكتب الاتصال إلى أنه وبتفتيش محل سكناه الكائن بحي الخضراء، تم العثور على خزانة حديدية رفض ذو الشبهة فتحها إلا بحضور ممثل عن النيابة العمومية، التي تنقل أحد ممثليها على عين المكان، مؤكدا أنه تم فتح هذه الخزانة بالاستعانة بأحد المختصين، وتم العثور بداخلها على مبلغ مالي يقارب 770 ألف دينار وحوالي 7 آلاف أورو، وأربعة (04) جوازات سفر مضمن بها تأشيرات سفر. كما تم حجز العديد من الوثائق والعقود التي يشتبه في تدليسها.وأكد المصدر أن الأبحاث تعهدت بها الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية، وأن الأبحاث لاتزال جارية.