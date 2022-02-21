نابل: اعطاء ااشارة انطلاق اعداد المخطط التنموي الثلاثي 2025/2023

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اعطيت عشية اليوم اشارة انطلاق اعداد المخطط التنموي الثلاثي 2025/2023 خلال جلسة عمل انتظمت حضوريا وعن بعد بمشاركة اعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي والمعتمدين وعدد من المديرين الجهويين.واعلن والي نابل محمد رضا مليكة الذي تراس الجلسة في تصريح ل/وات/ بالمناسبة ان 4 فرق عمل ستتولى بداية من الاسبوع القادم اعداد المخطط الجهوي للتنمية على ان تتواصل اعمالها لنحو شهر او شهر ونصف قبل صياغة التقرير التاليفي وعرضه على مصادقة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية نابل قبل رفعه لوزارة الاقتصاد والتخطيط.واشار الى ان فرق العمل التي ستعمل على اعداد المخطط ستتوزع الى 4 فرق ستهتم بمختلف مجالات التنمية و اولها التنمية البشرية والادماج الاجتماعي وثانيها تنمية القطاعات المنتجة والاستثمار والقدرة التنافسية بالاضافة لفريق سيعنى بالفلاحة والتنمية المستدامة والاقتصاد الدائري فضلا عن فريق عمل سيهتم بالبنية الاساسية والتهيئة الترابية.ولاحظ من جهة اخرى ان اعداد المخطط الجهوي سيعتمد مبدا التشاركية ليكون مفتوحا لمشاركة التمثيليات الجهوية للمنظمات الوطنية ولممثلين عن المجتمع المدني بالاضافة الى الانفتاح على الخبراء والكفاءات اصيلي الجهة القادرين على تقديم اسهامات يمكن الاستئناس بها لدفع التنمية الجهوية والتشغيل والاستثمار.وقدم المدير الجهوي للتنمية شكري المسلماني من جهته عرضا حول منهجية اعداد المخطط الثلاثي والتي ستقوم على تحديد المشاريع الجهوية التي تشمل اكثر من معتمدية والتي يمكن ان تعود بالفائدة على اكثر من منطقة فضلا عن اقتراح مشاريع قابلة للتنفيذ والتي يتوفر لها الرصيد العقاري خاصة "وان الاشكاليات العقارية كانت من ابرز اسباب تعطيل عديد المشاريع بالجهة" وفق تقديره.واوضح ان ترتيب المشاريع التي ستقترح سيكون وفق الترتيب التالي :اولا : المشاريع التي هي بصدد الانجازثانيا : المشاريع الجاهزة للانجاز والتي استكملت دراستها وحددت طريقة تمويلها ويتوفر لها العقارثالثا: المشاريع بصدد الدراسةرابعا : المشاريع التي اعدت دراسة جدواها.خامسا : افكار المشاريع.واكد المدير الجهوي للتنمية على ضرورة ان يراعي مشروع المخطط تضمين المشاريع وفق اولويات الجهة مع اشتراط المردودية الاقتصادية وقابلية الانجاز مبرزا ضرورة ان يتوفر في المشروع مساهمات بمقترحات وحلول كفيلة بان تعطي دفعا جديدا للتنمية بجهة الوطن القبلي.