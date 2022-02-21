القيروان: اختيار 72 فكرة مشروع في إطار برنامج دعم سلاسل التشغيل بالوسط الريفي الممول من الحكومة الهولندية

. ..

. .

اختارت اللجنة الفنية لبرنامج "دعم سلاسل التشغيل في الفلاحة والصناعات الغذائية بالوسط الريفي (Trace)"، الممول من الحكومة الهولندية، 72 فكرة مشروع بولاية القيروان، سينتفع أصحابها بفرصة استكمال برنامج المرافقة.وأفادت المنسقة الجهوية لبرنامج "دعم سلاسل التشغيل في الفلاحة والصناعات الغذائية بالوسط الريفي" بولاية القيروان، مريم ماكينة، بأن البرنامج الذي ينجزه البنك الدولي، يستهدف بالأساس أبناء المناطق الريفية الراغبين في الإستثمار في القطاع الفلاحي، مشيرة إلى أن افكار المشاريع التي وقع الاختيار عليها بالقيروان تتوزع إلى 58 مشروعا فرديا و9 مؤسسات صغرى و5 تعاونيات خدمات فلاحية.وأوضحت أن المترشحين سينتفعون بدورة تدريبية تنتظم بالتعاون مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي قصد تمكينهم من وضع مخطط أعمال، وذلك قبل التقييم النهائي الذي سيتم خلال الأيام القليلة القادمة لاختيار 40 مشروعا سيتم تمويلها من قبل البرنامج.وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تعزيز وخلق فرص العمل لفائدة الشباب والنساء في القطاع الفلاحي. كما يهدف إلى دعم المنتجين وتمكينهم من إكتساب مهارات بهدف إحداث مشاريعهم وتطويرها في المناطق الريفية، وذلك في شكل مساعدة تقنية ومالية.ويشار إلى أن برنامج TRACE هو برنامج موجه للشباب والنساء ويسعى إلى دعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال خلق فرص عمل في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، في ثلاث ولايات وهي قابس والقيروان وجندوبة.كما يهدف إلى دعم المنتجين وتمكينهم من اكتساب مهارات لأجل إنشاء وتطوير مشاريعهم في المناطق الريفية وذلك عبر رصد مساعدة تقنية ومالية.وانطلق المشروع في شهر أوت 2021 ببادرة من البنك الدولي، وهو ممول من حكومة هولندا، وينفذ من قبل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والمنظمة غير الحكومية المختصة في التمويل الصغير.