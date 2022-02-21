الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية محور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة


Publié le Lundi 21 Février 2022 - 17:44 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تناول لقاء جمع اليوم الاثنين بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، جملة من المواضيع المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص.

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وتم التركيز خلال اللقاء على التوازنات المالية بوجه عام وضرورة إدخال إصلاحات جذرية والتصدّي لسوء التصرّف وإهدار المال العام في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي ينشدها الشعب التونسي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.


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