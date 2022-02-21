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قال النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، اليوم الاثنين، ان مجلس الهيئة بصدد اعداد بنود "اتفاقية استثنائية" مع الممثل القانوني لقناة "نسمة"، سيقع على ضوئها اسناد القناة الرخصة الوقتية للبث الى حين ايفائها بالتزاماتها.وفي فيديو قصير نشرته الهيئة على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أكد اللجمي أنه تم التوصل الى اتفاق بين مجلس الهيئة والممثل القانوني للقناة زياد الريبة، وسيقع "تدوين بنود الاتفاقية"، ووصف اللقاء ب "الايجابي".من جهة أخرى، أفاد اللجمي بان الممثل القانوني "تعهد بتوفير كل الضمانات للقطع مع الشركة القديمة التي كانت تدير القناة، وفتح صفحة جديدة، بما في ذلك تغيير اسم القناة".وبخصوص وضعية العاملين بالقناة، والذين كانوا نفذوا الثلاثاء الماضي وقفة احتجاجية امام مقر "الهايكا"، أوضح اللجمي ان الريبة تعهد بإرجاع العاملين من صحافيين وتقنيين وعملة إلى العمل في إطار الشركة الجديدة ضماما لحقوقهم، وتمكينهم من مستحقاتهم المادية السابقة فور عودة القناة الى البث.يُذكر أن "الهايكا"، كانت حجزت يوم 27 أكتوبر الماضي التجهيزات الضرورية للبث لقناة "نسمة"، لممارستها نشاط البثّ دون إجازة، مذكّرة بأنها وجّهت للقناة دعوات كثيرة للتوقف الفوري عن البث اعتبارا لعدم حصولها على الإجازة لكنها لم تستجب رغم ما تلى ذلك من عقوبات مالية.وكانت قناة "نسمة"، حسب بلاغ سابق للهايكا، "قد ماطلت في تسوية وضعيتها القانونية منذ 2014 رغم مساعي الهيئة من خلال المراسلات والاجتماعات المتعددة، مما اضطرها إلى اتخاذ قرار يقضي بإيقاف إجراءات التسوية في جويلية 2018، ومع ذلك استمرت القناة في البث بطريقة غير قانونية، حتى بعد تنفيذ قرار الهيئة بحجز تجهيزات البث التابعة لها في أفريل 2019، إلى جانب ما تضمنه ملف القناة من شبهات فساد مالي وإداري، إضافة إلى عدم استقلاليتها، باعتبار أن المشرف عليها (نبيل القروي)، قيادي في حزب "قلب تونس"، مما انعكس على مضامينها الإعلامية التي أخلت في جزء منها بمبادئ حرية الاتصال السمعي البصري وضوابطها خاصة خلال الانتخابات، وهو ما ضمنته الهيئة في تقارير سابقة لها وجهتها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".