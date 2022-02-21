المكتب الجامعي لكرة القدم يراسل وزارة الشباب والرياضة من اجل دعم الترشح لاحتضان بطولة افريقيا تحت 23 عاما

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قرر المكتب الجامعي لكرة القدم، خلال اجتماعه اليوم الإثنين، برئاسة وديع الجريء مراسلة وزارة الشباب والرياضة قصد دعم ملف الجامعة التونسية لكرة القدم والقيام ببعض التعهدات وذلك لتقديم ملف ترشح تونس لاحتضان بطولة إفريقيا للأمم تحت 23 عاما المقررة خلال شهر ديسمبر 2023.ويذكر ان هذه الدورة مؤهلة للألعاب الأولمبية 2024.كما قرر المكتب الجامعي مكاتبة وزير الشباب والرياضة كمال دقيش قصد تحديد موعد في غضون هذا الأسبوع لعقد جلسة عمل حول موضوع البث التلفزي وذلك بحضور رؤساء أندية الرابطة المحترفة الأولى والمكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية قبل مواصلة الاجتماع مع الجامعة والأندية قصد النظر في مختلف الاقتراحات والصعوبات التي تعترض الأندية والتباحث بشكل تشاركي في الحلول المتاحة والممكنة.واوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم أنها لم تمنع التلفزة التونسية من التصوير ومن بث المقابلات الرياضية ولم ترفض كذلك مبدأ التقسيط، لكنها لا تسطيع من تلقاء نفسها مراجعة عقد أو اتفاقية ممضاة منذ 3 سنوات مضمونها يهم بالأساس الفرق الرياضية وبالتالي فإن أي مراجعة في معلوم نقل المقابلات الرياضية سيترتب عنه آليًا التخفيض في عائدات الأندية وهو ما يستوجب موافقة الأندية.وعلى صعيد اخر قرر المكتب الجامعي مراسلة كل الرابطات الوطنية والجهوية للتأكيد على ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة وتطبيق القوانين بشكل صارم ضد كل من يمارس العنف في الملاعب.كما تابع المكتب الجامعي مدى تقدم عمليات التكوين النظري والتطبيقي الخاصة باعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" والتي تتواصل حاليا ومن المنتظر أن تختتم بعد أسبوعين ليتم اعتمادها مثل ما هو مبرمج في الآجال المحددة مسبقا.