المنتخب الوطني لكرة السلة - قائمة اللاعبين المشاركين في تصفيات كاس العالم

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة اليوم الاثنين عن قائمة اللاعبين الذين اختارهم المدرب ديرك باورمان للمشاركة في تصفيات كاس العالم.وخلت هذه القائمة من اللاعب صالح الماجري بسبب الاصابة وضمت 12 لاعبا هم: اسامة المرناوي واشرف القنوني وعمر عبادة وزياد الشنوفي ومراد المبروك ومحمد حديدان ومكرم بن رمضان وعمر بوعلاق وبلحسن الشيحي وهيثم سعادة واحمد العدامي ومختار غيازة.ويستهل المنتخب التونسي لكرة السلة مشاركته في تصفيات كاس العالم 2023 بمواجهة نظيره الكاميروني يوم الجمعة 25 فيفري الجاري بالعاصمة السينغالية داكار بداية من الساعة العاشرة ليلا في اطار منافسات النافذة الثانية /المجموعة الثانية/.وتواجه العناصر الوطنية في لقائها الثاني ضمن التصفيات الافريقية منتخب جنوب السودان يوم السبت 26 فيفري انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال قبل ان تختتم منافسات النافذة الثانية بملاقاة منتخب رواندا يوم الاحد 27 فيفري على الساعة العاشرة ليلا.يذكر ان نهائيات كاس العالم ستنتظم بالاشتراك بين اندونيسيا واليابان والفيليبين من 25 اوت الى 10 سبتمبر 2023.