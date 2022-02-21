مصالح الحرس الديواني بقفصة تحجز كميات من الملابس المهربة بقيمة تتجاوز الـ300 ألف دينار


Publié le Lundi 21 Février 2022 - 15:41 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بقفصة على إثر عمل استعلامي، من إحباط محاولة تهريب كمية هامة من الملابس الجاهزة قدرت ب12760 قطعة بقيمة 304 ألف دينار

...

وعثر على كمية الملابس المذكورة مخفية داخل حظيرة محاذية لأحد المحلات بمنطقة أولاد منصر بجهة قفصة على إثر رصد رتل من السيارات المحملة بكمية من البضائع المهربة من قبل فرقتي الحرس الديواني بسيدي عيش وأم الأقصاب بالجهة
وأفادت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ لها الإثنين أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض

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