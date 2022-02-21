القصرين: تعطل مشروع منطقة التبادل التجاري الحر بتلابت بسبب صعوبات في استكمال بعض الإجراءات مع الشريك الجزائري

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لايزال مشروع منطقة التبادل التجاري الحرّ ، المبرمج إحداثه ببلدية تلابت في معتمدية فريانة من ولاية القصرين منذ سنة 2015 ، ينتظر التجسيد على أرض الواقع بعد أن إستكملت دراسة إنجازه وبعد أن تبرع عدد من أهالي تلابت ب150 هكتارا من أراضيهم لفائدة المشروع نظرا لأهميته في دفع المسار التنموي بالجهة ودعم التبادل التجاري بين تونس والجزائر والحد من نزيف التجارة الموازية والتهريب.وأوضح والي القصرين، عادل المبروك، في تصريح لـ(وات)، أن مشروع إحداث منطقة التبادل التجاري الحرّ ببلدية تلابت طال نسبيا بسبب صعوبات في استكمال بعض الإجراءات مع الشريك الجزائري، آملا أن يتم استكمالها في أقرب الاجال في ظل تواصل المفاوضات بين الجانبين التونسي والجزائري .وشدد الوالي على أهمية هذا المشروع بجهة القصرين نظرا لإحتوائها على أطول شريط حدودي مع الجانب الجزائري ، مضيفا أن دراسة إنجاز المشروع إستكملت وهي جاهزة لعرضها قريبا على مجلس وزاري للمصادقة عليها .وإلى جانب مشروع منطقة التبادل التجاري الحر بتلابت لا تزال حزمة من المشاريع العمومية الأخرى الكبرى المبرمجة منذ سنوات بجهة القصرين تنتظر هي الأخرى التفعيل والإنجاز ، على غرار مشروع الطريق السيارة، والطريق الحزامية الكبرى بالقصرين المدينة، ومشروع المصب المراقب، والمركز الدولي للتربصات الرياضية بالشعانبي، والقرية الإستشفائية ببولعاية، وسدّ بولعابة، ومشاريع احداث محطات تطهير بجل معتمديات الولاية ...هذا وينتظر أن يتم ترحيل أغلب المشاريع المذكورة وغيرها إلى المخطط الجهوي للتنمية لسنوات 2023 - 2025 حتى ترى النور .