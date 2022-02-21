إحالة مندوب جهوي سابق وآخرين على القضاء

المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي

Publié le Lundi 21 Février 2022 - 15:54 قراءة: 0 د, 31 ث
      
باب نات - افاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي لباب نات " اليوم الاثنين 21 فيفري 2022 أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت باحالة مندوب جهوي سابق للفلاحة بسيدي بوزيد و 4 اطارات تابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد و مقاول على القضاء على خلفية شبهات فساد تعلقت بمشروع تزويد المياه الصالحة للشراب لمتساكني ارياف المزونة من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فاءدة لاوجه لهالنفسه ولغيره والاضرار بالإدارة ومخالفةالتراتيب المنطبقةقانونا و المشاركة في ذلك و الغش .

...

وبين المساعد الأول لوكيل الجمهورية أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا بشانهم.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241454



  2.03% (209066 participants des 16+)

En continu

Toutes les news

الاثنين 21 فيفري 2022 | 20 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:34 18:08 15:39 12:40 07:01 05:34
Babnet
16°
 Babnet17° Babnet % 51 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
7.72 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1016°-1118°-1017°-818°-8
  • Avoirs en devises
    23409,8

  • (18 fev)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,27550 DT        1$ =2,88261 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 fev)   618,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   