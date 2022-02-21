إحالة مندوب جهوي سابق وآخرين على القضاء

باب نات -

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افاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي لباب نات " اليوم الاثنين 21 فيفري 2022 أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت باحالة مندوب جهوي سابق للفلاحة بسيدي بوزيد و 4 اطارات تابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد و مقاول على القضاء على خلفية شبهات فساد تعلقت بمشروع تزويد المياه الصالحة للشراب لمتساكني ارياف المزونة من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فاءدة لاوجه لهالنفسه ولغيره والاضرار بالإدارة ومخالفةالتراتيب المنطبقةقانونا و المشاركة في ذلك و الغش .وبين المساعد الأول لوكيل الجمهورية أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا بشانهم.