حملة "رجعت الروح": النادي الصفاقسي يعلن عن اطلاق منصة الكترونية مخصصة لجماهيره من أجل المساهمة في التبرع عبر آلية الدفع الالكتروني

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أعلن النادي الرياضي الصفاقسي اليوم الاثنين عن اطلاقه للمنصة الإلكترونية " CSS Innovation Hub " التي ستمكّن المحب من ممارسة دوره في التبرع للنادي عبر آلية الدفع الإلكتروني بواسطة البطاقة البنكية.وأورد فريق عاصمة الجنوب على صفحته الرسمية أنّ الموقع يمثّل مكسبا جديدا وعظيما للنادي ولأحبائه وخطوة هامة في مزيد إيجاد طرق عصرية لإيجاد موارد مالية قارة للنادي.ويأتي ذلك تزامنا مع حملة "رجعت الروح" التي انطلقت يوم 14 فيفري الجاري لمجابهة الأزمة المالية الخانقة التي عجلت في الفترة المنقضية برحيل الهيئة المديرة للمنصف خماخم وتولّي لجنة تسييرية وقتية للإشراف على الجمعية بقيادة رئيس الهيئة العليا للدعم المنصف السلامي.وكانت لجنة تنظيم حملة "رجعت الروح" التي أطلقتها جماهير النادي الصفاقسي قد أكدت في وقت سابق أن قيمة التبرعات بلغت إثر اليوم الخامس من الإنطلاق الرسمي للحملة 1.52 مليون دينار.وأضافت لجنة تنظيم الحملة في بيان أمس الأحد أن هذه التبرعات متأتية من مساهمات رجال الأعمال (1.01 مليون دينار) والأحباء (0.51 مليون دينار) تشمل مساهمة هيكل سوسيوس النادي والتحويلات البنكية للأحباء في الحساب البنكي للجمعية وبيع التذاكر المتوفرة في مختلف نقاط البيع التي تم الإعلان عنها في الصفحة الرسمية للحملة وبيع التذاكر في المتجر الإلكتروني لسوسيوس أنترناسيونال.ودعت لجنة تنظيم الحملة بالمناسبة كافة الأحباء الذين لم يشاركوا بعد إلى الإلتحاق بهذه الحملة من أجل توفير موارد مالية هامة في ظرف وجيز للمساهمة في خروج النادي من أزمته وعودته إلى مكانه الطبيعي.