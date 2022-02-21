توزيع جرّارات ومعدات وتجهيزات على المندوبيات الجهوية للتربية لتزويد المؤسسات التربوية بالماء الصالح للشراب

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انتظم صباح اليوم الاثنين بالمستودع المركزي لوزارة التربية بجهة مقرين (جنوب العاصمة) موكب تسلم 60 جرّارا مجهزة بصهاريج لنقل المواد الغذائية ومعدات وتجهيزات فلاحية أخرى لفائدة المندوبيات الجهوية للتربية قصد تأمين كل احتياجات المدارس التي تشكو نقصا في انتظامية التزويد بالماء الصالح للشراب.ويأتي هذا المشروع الذي يمثل جزءا من برنامج دعم ميزان الدفوعات موضوع اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية المبرمة بروما سنة 2008 وبعد المصادقة على مذكرة التفاهم للمرحلة الثانية من البرنامج بموجب القانون عدد 35 لسنة 2017.وقال سفير ايطاليا بتونس لورونزو فانارا في تصريح صحفي ان ايطاليا تمثل الشريك الأول لتونس في مجال التربية من خلال برامج التعاون المختلفة، وذلك إيمانا منها بقيمة هذا المجال في تحقيق الاندماج والأمان الاجتماعي وتطوير المعارف والمهارات حيث يمثل هذا المشروع تعزيزا لأطر التعاون البيني بين البلدين ومقاومة ظاهرة الانقطاع المدرسي خاصة في الأوساط الريفية والنائية.ومن جهته بين وزير التربية فتحي السلاوتي، ان جهود وزارة التربية متواصلة لضمان انتظامية تزويد المدارس بالماء الصالح للشراب وخاصة منها المدارس في الوسط الريفي التي يبلغ عددها 2416 مدرسة، منها 1415 مدرسة غير مرتبطة بالشبكة الوطنية لتوزيع المياه وهو ما فرض على الوزارة البحث عن حلول عملية لضمان تزويدها بالماء الصالح للشراب سواء عبر حفر آبار ارتوازية أو من خلال النقل عبر الصهاريج او بإحداث خزانات داخل هذه المؤسسات لتجميع المياه وتوزيعها على الوحدات الصحية.وتابع الوزير انه تم التدخل خلال السنوات الماضية في 954 مدرسة من هذه المدارس عبر عدة برامج بالاشتراك مع وزارة الفلاحة والمجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية لتأمين تزويدها على الأقل بآليتين من آليات التزود بالماء الصالح للشرب.ولاحظ وزير الفلاحة محمد الياس حمزة، أن التعاون مع وزارة التربية متواصل خاصة في مجال تزويد المدارس الريفية والنائية بالماء الصالح للشراب وفي مجال الصرف الصحي حيث تم تزويد 800 مدرسة بالماء الصالح للشراب بين 2015 و2019 وبشبكة الصرف الصحي، بهدف توفير وضعية ملائمة لتلاميذ هذه المدارس تمكنهم من مواصلة تعليمهم في ظروف مقبولة.ويأتي مشروع اقتناء 60 جرّارا مجهزا بصهاريج من "الاينوكس" الغذائي ومعدات فلاحية أخرى، استكمالا لتدخل وزارة التربية بالتعاون مع منظمة أطباء العالم لتوفير 173 صهريجا من "الاينوكس" الغذائي، لتأمين التزود لفائدة 200 مدرسة موزعة على 7 ولايات.وستتيح هذه الاقتناءات الجديدة تأمين نقل الماء واستعمالها إضافة إلى الشرب في الأعمال الفلاحية المرتبطة بالضيعات البيداغوجية ونقل الأغراض، وسيتم توزيع هذه المعدات بحسب وضعية كل جهة ووفقا لنسقية انتظام التزود فيها.وقد تم تحديد 4 مناطق جغرافية وتصنيفها من الحرجة إلى المؤمنة نسبيا لتأمين التغطية الكاملة لكل المندوبيات المحتاجة والبالغ عددها 20 من جملة 26 مندوبية جهوية وعلى نحو يؤمن لكل مدرسة محتاجة آليتين على الأقل للتزود بالماء الصالح للشراب.