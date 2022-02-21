حركة الشعب تعقد مؤتمرها الثاني ايام 24 و25 و26 و27 مارس 2022

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تعقد حركة الشعب مؤتمرها الثاني أيام 24 و25 و26 و27 مارس 2022، تخصص اعماله لانتخاب مكتب سياسي جديد سيتولى اختيار أمين عام للحركة للفترة القادمة، الى جانب مناقشة اداء الحركة ورؤيتها للشأن العام .وأفاد امين عام حركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين، أنه تم تحديد تاريخ 17 مارس القادم كآخر أجل لتقديم الترشحات لعضوية المكتب السياسي، كما تنطلق عملية اختيار نواب المؤتمر بالجهات يوم 1 مارس.واشار المغزاوي إلى أن اشغال المؤتمر الثاني لحركة الشعب، ستخصص لمناقشة عدة مساءل منها تقييم أداء الحركة وقياداتها خلال الفترة السابقة، والجانب الهيكلي والتنظيمي لها وكيفية تطويره ورسم خطة عمل مستقبلية، فضلا عن تقديم رؤية الحركة للشأن العام في علاقة بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والعلاقات الخارجية وغيرها.وأضاف أن الاستعدادات لهذا المؤتمر في مرحلة متقدمة حيث يتم حاليا مناقشة مشاريع الورقات التي ستعرض على المؤتمر، كما تم ارسالها للمكاتب الجهوية والمحلية لإبداء الرأي فيها ومزيد تجويدها.كما تنظم حركة الشعب ندوات إقليمية بهياكلها ومناضليها يومي السبت والاحد القادمين في مختلف جهات البلاد، وذلك في اطار الاستعداد لمؤتمرها الثاني.