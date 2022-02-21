الجامعة التونسية للمطاعم السياحة تخطط لعقد ندوة في غضون شهرين للنظر في تطوير التشريعات القائمة - المدير التنفيذي

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قال المدير التنفيذي للجامعة التونسية للمطاعم السياحية، محمد حواص، إنّ الجامعة تعدّ لتنظيم ندوة في غضون شهرين حول التشريعات المتعلقة بالقطاع في اتجاه مزيد تطويرها على المستوي الاستثماري وجوانب الرقابة.وأضاف حواص في تصريح لـ"وات"، الاثنين، ان الجامعة التونسية للمطاعم السياحية، تعمل على تطوير حزمة من التشريعات والاطر القانونية التي تحكم القطاع وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع عديد الإدارات والهياكل التابعة لكل من وزارتي الداخلية والسياحة.وكشف حواص ان قطاع المطاعم السياحية يعاني على مستوى الجوانب المتصلة بالاستثمار من طول مدة الحصول على التصاريح اللازمة لتنفيذ المشاريع الى جانب عدم تفعيل بعض القوانين.واوضح أنّ قطاع المطاعم السياحية، شهد رغم جائحة كوفيد - 19، وعلى امتداد العامين الماضيين، تنفيذ 28 مشروعا متصلا بالمطاعم السياحية مما يدل على وجود زخم استثماري من طرف القطاع الخاص.وبين ان مسؤولي الجامعة بحثوا مع والي تونس، كمال الفقيه، مؤخرا، إمكانية تفعيل المجلس الجهوي للسياحة بما يتيح فرصا لتنشيط مدينة تونس سياحيا وخاصة خلال فترة الليل.ولاحظ ان تونس يمكنها رفع عدد الليالي السياحية من 90 يوما الى 365 يوميا ، لكن الامر يحتاج الى تطوير التشريعات المعمول بها في الوقت الحالي وتطوير القدرات لدى مهنيي القطاع السياحي.ويتوفر قطاع المطاعم السياحية على 380 مطعما سياحيا، تؤمن اكثر من 38 الف كرسي، وتحقق إيرادات سنوية في حدود 380 مليون دينار فضلا عن تشغيل قرابة 100 الف شخص.