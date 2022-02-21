القصرين: أعوان وإطارات السجن المدني ينددون بسياسة المماطلة المتبعة تجاه مطالبهم المهنية والاجتماعية


Publié le Lundi 21 Février 2022 - 12:18 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تجمع عدد من أعوان وإطارات السجن المدني بالقصرين، صباح اليوم الإثنين، أمام مقر عملهم في وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات منددة بسياسة المماطلة والتسويف المتبعة من قبل سلطة الإشراف تجاه مطالبهم المهنية والإجتماعية.

...

وأوضح كاتب عام نقابة أعوان وإطارات السجن المدني بالقصرين جلال مرواني في تصريح إعلامي أن تحركهم الإحتجاجي يأتي للمطالبة بتعميم منحة الالزام وضبط موعد صرفها كباقي أسلاك قوات الأمن الداخلي والتسريع في صرف مستحقاتهم المالية للساعات الاضافية والساعات الليلية وبمفعول رجعي بداية من تاريخ انقطاعها مع ضرورة الترفيع فيها.

كما طالب مرواني سلطة الاشراف باعتماد مدة الترقيات المعمول بها سابقا في الترقيات القادمة لسنة 2022، مع المحافظة على الامتيازات المسندة لسلك السجون والاصلاح وضرورة تنفيل المتضررين سنة 2021، الى جانب التسريع في تمكين باقي أعوان واطارات سلك السجون والاصلاح الذين تم استثناؤهم سابقا من سنتي التنفيل بسبب احالتهم على المجلس إضافة الى المطالبة بالاستقلالية المالية للهيئة العامة العامة للسجون والإصلاح على غرار سلك الحماية المدنية
..

.
وأشار الى ان المحتجين سيصدرون بيانا في الغرض للإعلان عن خطواتهم التصعيدية المقبلة في حال عدم قبول مطالبهم.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241446



  2.02% (208382 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
Radio Mosaique| Jawhara| x

الاثنين 21 فيفري 2022 | 20 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:34 18:08 15:39 12:40 07:01 05:34
Babnet
17°
 Babnet17° Babnet % 51 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
8.23 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1016°-1118°-1019°-818°-8
  • Avoirs en devises
    23409,8

  • (18 fev)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,27550 DT        1$ =2,88261 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 fev)   618,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   