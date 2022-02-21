القصرين: أعوان وإطارات السجن المدني ينددون بسياسة المماطلة المتبعة تجاه مطالبهم المهنية والاجتماعية

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تجمع عدد من أعوان وإطارات السجن المدني بالقصرين، صباح اليوم الإثنين، أمام مقر عملهم في وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات منددة بسياسة المماطلة والتسويف المتبعة من قبل سلطة الإشراف تجاه مطالبهم المهنية والإجتماعية.وأوضح كاتب عام نقابة أعوان وإطارات السجن المدني بالقصرين جلال مرواني في تصريح إعلامي أن تحركهم الإحتجاجي يأتي للمطالبة بتعميم منحة الالزام وضبط موعد صرفها كباقي أسلاك قوات الأمن الداخلي والتسريع في صرف مستحقاتهم المالية للساعات الاضافية والساعات الليلية وبمفعول رجعي بداية من تاريخ انقطاعها مع ضرورة الترفيع فيها.كما طالب مرواني سلطة الاشراف باعتماد مدة الترقيات المعمول بها سابقا في الترقيات القادمة لسنة 2022، مع المحافظة على الامتيازات المسندة لسلك السجون والاصلاح وضرورة تنفيل المتضررين سنة 2021، الى جانب التسريع في تمكين باقي أعوان واطارات سلك السجون والاصلاح الذين تم استثناؤهم سابقا من سنتي التنفيل بسبب احالتهم على المجلس إضافة الى المطالبة بالاستقلالية المالية للهيئة العامة العامة للسجون والإصلاح على غرار سلك الحماية المدنيةوأشار الى ان المحتجين سيصدرون بيانا في الغرض للإعلان عن خطواتهم التصعيدية المقبلة في حال عدم قبول مطالبهم.