قبلي: وقفة احتجاجية للمتعاقدين في قطاع مساعدي الصحة للمطالبة بسداد أجورهم للأشهر ال8 الماضية

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نفذ عدد من المتعاقدين في قطاع مساعدي الصحة بولاة قبلي، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية امام مقر الادارة الجهوية للصحة، للمطالبة بسداد أجور عملهم طيلة ال8 أشهر الماضية، مشيرين الى انه قد تم سداد أجور زملائهم العاملين في القطاع الصحي العمومي بباقي ولايات الجمهورية، حسب قولهم.وأوضح عدد من المحتجين، في تصريحات متطابقة ل(وات)، انه قد تم انتدابهم لتعزيز الموارد البشرية في القطاع الصحي منذ شهر ماي من السنة الماضية، خاصة في ظل انتشار فيروس "كورونا" والضغط الذي شهدته المؤسسات بعد استقبالها لمرضى كوفيد.واضافوا، انه ومنذ تاريخ هذا الانتداب، لم يتم الى حد الان تمتيعهم بأجورهم، مما جعلهم غير قادرين على مواصلة العمل.وطالب المحتجون، الادارة الجهوية للصحة، ووزارة الاشراف، بالاسراع في تسوية وضعياتهم وتمكينهم من اجورهم، لافتين الى امكانية الدخول في تحركات احتجاجية تصعيدية قد تصل الى حدود التوقف عن العمل.من جانبه، اوضح المدير الجهوي للصحة، سمير مرزوق، ل(وات)، ان الادارة الجهوية انجزت كافة الجوانب التي تخص ملفات انتداب هؤلاء الاعوان وارسلتها الى وزارة الاشراف، التي تتولى سداد اجورهم على دفعات بمختلف ولايات الجمهورية.وأكد ذات المصدر، في هذا الخصوص، انه سيتم التواصل مع الوزارة بهدف الاسراع في تسوية هذه الوضعية في أقرب الآجال، وفق تعبيره.