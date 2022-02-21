متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 21 فيفري

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المنستير: تسجيل 92 حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال شهر



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سجلت الجهة الصحية بالمنستير خلال الفترة من 19 جانفى الماضي الى 19 فيفري الجاري، التصريح بمجموع 92 حالة وفاة بسبب الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد، حيث تراوحت الوفيات يوميا بين وفاة واحدة و8 وفيات أي معدل 3 وفيات في اليوم، وفق احصائيات الإدارة الجهوية للصحة.وبلغ في الفترة بين مارس 2020 و19 فيفري 2022 العدد الجملي لوفيات فيروس "كورونا" بالجهة الصحية بالمنستير 1121 حالة وفاة، في حين تطور مجموع الإصابات إلى 57 ألفا و120 إصابة منها 46 إصابة مصرح بها بتاريخ 19 فيفري الجاري، وارتفع مجموع حالات التعافي إلى 52 ألفا و525 حالة شفاء منها 356 حالة تعافي مصرح بها بتاريخ 19 فيفري الجاري، حسب ما أفادت به اليوم الإدارة الجهوية للصحة.وتراجع عدد الحالات النشطة بالجهة إلى 3474 حالة، والحالات المصابة بفيروس كورونا والمقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة إلى 62 حالة، وتعدّ المستشفيات العمومية بالجهة بتاريخ 19 فيفري الجاري 130 سرير "كوفيد" بلغت نسبة اشغالها 41 فاصل 5 بالمائة، حسب ذات المصدر.