كاس الكونفدرالية الافريقية - المدربون التونسيون يصنعون انتصارات فرقهم في الجولة الثانية لدور المجموعات

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شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم يوم الاحد تالقا لافتا للمدربين التونسيين الذين قادوا فرقهم الى تحقيق انتصارات ثمينة في سباق التاهل الى الدور ربع النهائي.ونجح قيس اليعقوبي في انعاش امال فريقه شبيبة الساورة الجزائري في انتزاع احدى البطاقتين المؤهلتين الى دور الثمانية بالفوز على رويال ليبوباردس الايسواتيني بهدفين دون رد. وارتقى فريق شبيبة الساورة الى المركز الاول للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بالتساوي مع اتحاد طرابلس الليبي الذي تمكن ايضا بقيادة محمد الكوكي من الحاق الخسارة بضيفه اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي 3-2 في مباراة مثيرة.واشتعلت المنافسة في هذه المجموعة ويبدو واضحا ان السباق من اجل الترشح الى دور خروج المغلوب سينحصر بين الثلاثي شبيبة الساورة واتحاد طرابلس واورلاندو بيراتس في ظل ضعف مستوى المغمور رويال ليبوباردس متذيل الترتيب بلا رصيد.كما توفق معين الشعباني في قيادة المصري البورسعيدي الى صدارة المجموعة الثالثة بعد الانتصار على ضيفه مازيمبي الكونغولي بهدفين دون رد احدهما للتونسي الياس الجلاصي. وانفرد المصري البورسعيدي بطليعة ترتيب المجموعة ب4 نقاط من فوز وتعادل سلبي كان حققه في الجولة الافتتاحية خارج القواعد في غاروا امام كوتون سبور الكاميروني.واطاح المدرب فتحي الجبال بممثل كرة القدم التونسية النادي الصفاقسي ضمن منافسات المجموعة الاولى بعد فوز فريقه الاهلي طرابلس الليبي 2-1 بمدينة بنغازي. واعاد الاهلي طرابلس توزيع الاوراق بهذه المجموعة بعدما التحق بفريق عاصمة الجنوب في المركز الثاني برصيد 3 نقاط لكل منهما خلف بيراميدز المصري المتصدر الذي جمع العلامة الكاملة (6 نقاط) من انتصارين فيما يقبع زاناكو الزمبي في المرتبة الاخيرة بلا رصيد.