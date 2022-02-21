نابل: إصدار 15 قرار غلق لفضاءات طفولة عشوائية وإلزام 4 منازل تنشط في مجال احتضان الأطفال بإيقاف نشاطها (مندوب الطفولة)


Publié le Lundi 21 Février 2022 - 14:39 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أصدرت السلطات الجهوية بولاية نابل، نهاية الأسبوع الفارط، 15 قرارا يقضي بغلق فضاءات طفولة عشوائية، وإلزام 4 منازل تنشط في مجال احتضان الأطفال بإيقاف نشاطها، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة، فتحي لنقليز.

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وأوضح المصدر ذاته، في تصريح أفاد به (وات)، أن اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي يترأسها والي نابل، محمد رضا مليكة، أصدرت قرارات الغلق التي تم اقتراحها من قبل مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة، عقب القيام بزيارات معاينة ورصد جملة من الإخلالات المخالفة لشروط رعاية الطفولة.

وأكد لنقليز، تواصل عمل اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية، للحد من الخروقات التي تتمثل بالخصوص في احتضان اطفال دون احترام الصيغ القانونية، وغياب اشكال العمل الضرورية وشروط السلامة والصحة، بالاضافة الى غياب كراس شروط منظم لهذه الفضاءات.
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