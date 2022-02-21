بطولة دبي للتنس - مالك الجزيري يستهل مشواره بملاقاة الصربي فيليب كراجونوفيتش

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- يستهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري يوم الاثنين مشاركته في بطولة دبي بمواجهة الصربي فيليب كراجونوفيتش في اطار الدور السادس عشر.وينتظر ان تنطلق المباراة على الساعة الواحدة بعد الظهر.وصعد مالك الجزيري 6 مراكز في التصنيف الجديد للاعبي التنس المحترفين الصادر يوم الاثنين ليتقدم الى المركز 297 عالميا بينما بقي منافسه فيليب كراجونوفيتش في المركز 44 عالميا.