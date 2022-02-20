وزارة النقل: "الشركة الوطنية للسكك الحديدية تُصلح 76 عربة خاصة بنقل الفسفاط خلال شهر جانفي 2022"


Publié le Dimanche 20 Février 2022 - 21:26 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلنت وزارة النقل، مساء اليوم الأحد، أن فرق الفحص والصيانة بمستودعات الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وورشاتها بمختلف الجهات، تمكّنت خلال شهر جانفي 2022،  من إصلاح  76عربة خاصة بنقل الفسفاط، لإعادة استغلالها.

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وثمّنت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، "المجهودات المبذولة من قبل كافة العاملين بالشركة وخاصة الفنيّون، رغم النقص في الإمكانيات والمعدات والموارد البشرية، من أجل إعادة الاشعاع للمؤسسة، في سبيل تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي يعد النقل الحديدي للفسفاط أحد روافده".

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