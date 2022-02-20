البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة - الترجي يفوز على كاظمة الكويتي ويتاهل الى ربع النهائي في الصدارة

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ضمن الترجي الرياضي تاهله الى الدور ربع النهائي للبطولة العربية للاندية للكرة الطائرة اثر فوزه على كاظمة الكويتي بنتيجة 3-صفر (11/25 و23/25 و17/25) في المباراة التي اقيمت يوم الاحد بقاعة رادس ضمن منافسات المجموعة الاولى.وكان الترجي الرياضي تغلب في مباراته الاولى على الاولمبي الميلي الكتامي الجزائري 3-صفر ليصعد الى الدور ربع النهائي في المركز الاول.وستختتم منافسات المجموعة الاولى يوم الثلاثاء المقبل بمباراة كاظمة الكويتي والاولمبي الميلي الكتامي الجزائري من اجل حجز المركز الثاني المؤهل الى ربع النهائي.ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.