انس جابر تواجه البيلاروسية الياكسندرا ساسنوفيتش في الدور السادس عشر لبطولة الدوحة للتنس


Publié le Dimanche 20 Février 2022 - 20:38 قراءة: 0 د, 21 ث
      
ستواجه اللاعبة التونسية انس جابر البيلاروسية الياكسندرا ساسنوفيتش في الدور السادس عشر لبطولة الدوحة للتنس ذات 1000 نقطة والمقررة من 21 الى 27 فيفري الجاري على ملاعب ذات ارضية صلبة.

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وازاحت البيلاروسية الياكسندرا ساسنوفيتش في الدور 32 اليوم الاحد الصينية شواي زهانغ 2-صفر (6-1 و6-1).

يذكر ان انس جابر شاركت خلال هذا الاسبوع في بطولة سوق دبي الحرة وخرجت من الدور ربع النهائي على يد الرومانية سيمونا هاليب.
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