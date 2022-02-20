جندوبة : اعتداء جديد وخطير على الحوض الغابي في بوهرتمة من معتمدية فرنانة

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عمد عدد من الأشخاص الخميس ليلا وفجر الجمعة إلى قطع العشرات من أشجار "الكاليبتيس" المحيطة بالحوض الغابي التابع لسد ّبوهرتمة على مستوى عمادة سيدي عمار من معتمدية فرنانة ممّا تسبّب في تعرية جزء من الهلال الواقي لأشكال الانجرافات والتعرية المهدّدة للحوض.وقال شهود عيان من أهالي المنطقة في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنهم استفاقوا صباح الجمعة الماضي على عملية الاعتداء على الأشجار ممّا استوجب تدخّل دائرة الغابات وأعوان الحرس الوطني حجز آلة رافعة قبل أن يفرّ صاحب الشاحنة الثقيلة التي كانت بصدد تحميل الاشجار المقطوعة والعمال الذين تولّوا القطع ليلا مصحوبين بمعداتهم من المناشير التي تعمل بالوقود.من جهته أكد رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة لطفي الحمايدي اليوم الأحد لــ(وات) أنّ عملية القطع تمت في ساعة متأخرة من ليلة الخميس المنقضي، مقدّرا أن عدد المناشير التي استخدمت أربعة وان الرافعة التي حجزت أخلي سبيلها وسبيل سائقها بعد تحرير محضر عدلي في شأنه.ويعاني الحوض الذي تأسس سنة 1975 من ترسبات الطمي التي تحتل اليوم ما يفوق 30 بالمائة من مخزونه.ورجّح أحد المسؤولين ان تكون العصابة التي اعتدت خلال شهر افريل من السنة المنقضية على نفس الحوض هي ذاتها بالاستعانة ببعض متساكني الجهة.ويشهد السدّ قيام أشغال تعلية بما سيسمح بتخزين اكثر من 140مليون متر مكعّب عوضا عن 112 مليون متر مكعب مخزونه الحالي.وكان ذات الحوض قد تعرّض خلال شهر افريل من السنة المنقضية إلى عملية قطع مماثلة في منطقة "بغورة" المتصلة جغرافيا بذات المنطقة التي استهدفت هذه السنة والقريبة منها الى عملية مماثلة طالت، ورغم ما حظيت به من تغطية إعلامية فقد انتهت إلى رفع الحجز عن الشاحنات التي كانت محملة بقطع الأشجار المقطوعة وإعادة بيعه وإحالة المبلّغ على القضاء وهرسلته على خلفية تصريحاته.