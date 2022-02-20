رمضان بن عمر بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية: "الحكومات المتعاقبة اتخذت العدالة الاجتماعية شعارات للتعبئة الانتخابية"

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اعتبر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، اليوم الاحد، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية المواق لـ20 فيفري من كل سنة، أن الحكومات التي تداولت على السلطة منذ الثورة اتخذت العدالة الاجتماعية شعارات لها للتعبئة الانتخابية.وأضاف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أن الحكومات السابقة لم تكن لها برامج لتحقيق العدالة الاجتماعية في جميع أبعادها انما "عمقت الفساد والمحسوبية والفوارق الاجتماعية والتواطؤ مع اللوبيات" حسب قوله.ولفت الى أن المواطن يعيش أزمة متعددة الابعاد تظهر جليا من خلال تدني مؤشرات التنمية وارتفاع نسب البطالة واستشراء الفقر وتراجع الخدمات العمومية واقصاء المواطن من المشاركة في الشأن السياسي والتعامل معه كمجرد صوت انتخابي لا غير.ويتطلب الوضع اليوم وفق بن عمر تعزيز مشاركة المواطن ي الحياة السياسية حتى يكون قوة اقتراح ويبدي رايه الى جانب مراجعة السياسات التنموية وتحقيق جميع ابعاد العدالة الاجتماعية كالحماية الاجتماعية والعدالة الجبائية والعدالة السياسية.