النادي الصفاقسي - حملة "رجعت الروح" توفر الى غاية اليوم الخامس 1.52 مليون دينار

. ..

. .

اعلنت لجنة تنظيم حملة "رجعت الروح" التي اطلقتها جماهير النادي الرياضي الصفاقسي ان قيمة التبرعات بلغت اثر اليوم الخامس من الإنطلاق الرسمي للحملة 1.52 مليون دينار.واضافت لجنة تنظيم الحملة في بيان يوم الاحد ان هذه التبرعات متاتية من مساهمات رجال الاعمال (1.01 مليون دينار) والاحباء (0.51 مليون دينار) تشمل مساهمة هيكل سوسيوس النادي والتحويلات البنكية للأحباء في الحساب البنكي للجمعية وبيع التذاكر المتوفرة في مختلف نقاط البيع التي تم الإعلان عنها في الصفحة الرسمية للحملة وبيع التذاكر في المتجر الإلكتروني لسوسيوس أنترناسيونال.ودعت لجنة تنظيم الحملة بالمناسبة كافة الأحباء الذين لم يشاركوا بعد إلى الإلتحاق بهذه الحملة من اجل توفير موارد مالية هامة في ظرف وجيز للمساهمة في خروج النادي من أزمته وعودته شامخا إلى مكانه الطبيعي.يذكر ان الحملة انطلقت يوم 14 فيفري الجاري لمجابهة الأزمة المالية الخانقة التي عجلت في الفترة المنقضية برحيل الهيئة المديرة للمنصف خماخم وتولّي لجنة تسييرية وقتية الإشراف على الجمعية بقيادة رئيس الهيئة العليا للدعم المنصف السلامي.وتسعى الجماهير من خلال إطلاقها لهذه الحملة مؤازرة جهود الهيئة الوقتية في سداد الديون الثقيلة المتخلدة بذمة الجمعية التي تقدر بحوالي 7 ملايين دينار والتي زاد في حدتها الخطايا المسلطة من محكمة التحكيم الرياضي والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خلفية عدم سداد أجور ومستحقات اللاعبين والمدربين.وقد طرحت لجنة تنظيم الحملة للجماهير تذاكر دعم من فئة 5 دنانير و100 دينار و500 دينار و1000 دينار يقع اقتناؤها من مكتبي شبكة "سيوسيوس" بصفاقس وتونس العاصمة بالإضافة إلى تذاكر دعم عن بعد موجهة لأحباء الفريق بالخارج من فئة 30 أورو و150 أورو و300 أورو.وخصصت اللجنة كذلك نقاط بيع عديدة في عديد الأحياء والمقاهي والمطاعم وغيرها من الأماكن التي ترتادها الجماهير بالإضافة إلى وسائل الدفع بالبطاقات الالكترونية وإمكانية القيام بتحويلات بنكية مباشرة في الحساب البنكي للنادي الرياضي الصفاقسي.ومن الصيغ المعتمدة كذلك في هذه الحملة الجماهيرية التلقائية اقتطاعات من حسابات منخرطي شبكة سوسيوس يتولون تحديد مبالغها بأنفسهم.