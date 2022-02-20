مختص في علم الفيروسات: يوجد عدد من الاشخاص لم يصابوا بكوفيد-19 رغم مخالطتهم لمصابين

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قال عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا والاخصائي في علم الفيروسات أمين سليم، اليوم الاحد، إنه يوجد اشخاص لم يصابوا بكوفيد 19 رغم مخالطتهم لمصابين بالفيروس.وقال، في تصريح ل(وات) ان هذه الفئة، التي لا تزيد نسبتها عن 2 بالمائة من سكان العالم لايصابون كذلك بفيروس ضعف المناعة المكتسبة "سيدا" رغم مخالطتهم للاشخاص المصابة به.وبين ان الامر يعود الى قوة جهاز المناعة لدى هؤلاء الاشخاص، او الى تغيرات في التركيبية الجينية لخلايا الجسم وهو ما يجعلهم مقاومين لعدد من الفيروسات.ولفت الى أن هذه الفئة تعتبر نادرة ويمكن التعرف على مدى مقاومتهم للفيروسات من خلال تحليل جيني كامل لجميع خلايا الجسم وهو عبارة عن تحليل عينة من الدم لرصد التغيرات في التركيبة الجينية.وأضاف أن التحليل الجيني الكامل يمكن كذلك من التعرف على الحساسية ضد عدد من الامراض ويمكن له ان يكشف التغيرات في التركيبة الجينية لخلايا الجسم الذي يحوي على حوالي 19 الف من الجينات.