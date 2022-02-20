صندوق "انوفاتاك" سينطلق رسميا يوم الاربعاء 23 فيفري 2022

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سينطلق رسمياً صندوق "انوفاتك"، يوم الأربعاء 23 فيفري 2022 بتونس، وهو اول صندوق استثماري متخصص لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة المبتكرة والمعززة للنمووتقدر تمويلات هذا الصندوق، الذي تحصل على تأشيرة هيئة السوق المالية في 21 ديسمبر الماضي 125 مليون دينار ، علما وان شركتي "سمارت كابتال" و"البنك العربي لتونس" قد تحصلتا على موافقة الهيئة بتاريخ 23 جويلية 2021 لاحداث هذا الصندوق الاستثماري المتخصصويشكل الصندوق محفظة من 40 إلى 50 شركة صغرى ومتوسطة في مرحلة التطوير (اكثر من سنيتين على احداثها)ويستهدف الصندوق قطاعات التعليم والصحة والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الفلاحية والصناعات المعملية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيك والتحليلات والإعلام والتجارة الإلكترونية وجميع التقنيات التي تمكن من تحقيق التحول الرقميويرمي الصندوق إلى تعبئة المدخرات الخاصة للنهوض بالقطاعات المستهدفة ، من خلال الاستثمار المشترك مع الفاعلين في القطاع الخاص لتمويل المشاريع التي ستعرض عليهوتتمثل خصوصية هذا الصندوق في قدرته على تحديد الشركات الصغرى والمتوسطة المبتكرة وتمكينها من التقنيات التي تتيح لها تسريع نموها وإعداد استثمار لتعزيز نموها. والهدف من إطلاق هذا الصندوق هو التدخل المباشر في الجانب الابتكاري والتكنولوجي للشركات التونسية الصغرى والمتوسطة لتحسين قدرتها التنافسية على الصعيدين الوطني والدولي